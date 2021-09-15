Уряд скасував самоізоляцію для іноземців, які їдуть транзитом через Україну

Кабінет міністрів скасував самоізоляцію для іноземців, які знаходяться в країні в транзитному режимі і повинні залишити її протягом 48 годин.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зміни набудуть чинності з 20 вересня. Іноземці та особи без громадянства, які їдуть транзитом через Україну і мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції. Їм також не потрібно робити тести на коронавірус в Україні та встановлювати додаток «Дія».