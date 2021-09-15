Кабмин отменил самоизоляцию для иностранцев, которые едут транзитом через Украину

Кабинет министров отменил самоизоляцию для иностранцев, которые находятся в Украине в транзитном режиме и должны покинуть ее в течение 48 часов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Изменения вступят в силу с 20 сентября. Иностранцы и лица без гражданства, которые едут транзитом через Украину и имеют документы, которые подтверждают выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им также не нужно делать тесты на коронавирус в Украине и устанавливать приложение «Вдома».