Правительство упростило правила въезда для иностранцев

Иностранцев в Украину будут пускать с подтвержденной одной дозой вакцины от коронавируса — раньше нужен был полный курс. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 18 августа.

Поэтому отныне иностранцам нужна справка о вакцинации по крайней мере одной дозой, результа ПЦР-теста или теста на антиген. Украина признает все вакцины, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения: Pfizer, CoronaVac, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Тем иностранцам, у кого есть справка о выздоровлении от коронавируса, разрешили не сидеть на самоизоляции.

Также должна быть страховка, покрывающая расходы на лечение от коронавируса.