Православна церква України запустила власний мобільний застосунок. Там є молитви і карти храмів

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«Перший реліз застосунку для нас носить, зокрема, тестовий характер, ми прагнемо почути вірян, яку інформацію про церкву та від церкви вони хотіли б мати в своєму смартфоні. Вже сьогодні для наступного релізу ми плануємо втілити більше можливостей, в першу чергу, духовної підтримки, доповнення календаря проповідями митрополита Епіфанія та інформацією з історії свят», — зазначив архієпископ Євстратій.