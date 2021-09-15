Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение. Там есть молитвы и карты храмов

Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение — «Моя Церковь». В нем есть календарь с религиозными праздниками, молитвенник, карты с храмами ПЦУ и возможность онлайн-чата с батюшкой.

Презентация приложения состоялась в среду, 15 сентября.

Приложение можно скачать в Google Play и App Store. Пока там есть 5 разделов: