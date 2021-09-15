Армія України прийняла на озброєння радіолокаційну станцію «Фенікс-1». Вона буде «очима» дивізіонів «Бук-М1»

Збройні сили України після низки успішних випробувань прийняли на озброєння трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 «Фенікс-1».
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Станція працюватиме з дивізіонами зенітно-ракетних комплексів «Бук-М1» і допоможе зʼєднати протиповітряну оборону в єдину розвідувально-ударну систему.
«Фенікс-1» буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси «Бук-М1», і підрозділів радіотехнічних військ Повітряних сил. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод», — сказав міністр оборони Андрій Таран.
- Станція 80К6КС1 «Фенікс-1» розроблена «Науково-виробничим комплексом «Іскра» (входить до складу «Укроборонпрому») на базі української рухомої трикоординатної РЛС кругового огляду 79К6 «Пелікан», яка експлуатується з 2007 року. Станція призначена для використання у складі військ ППО і Військово-повітряних сил. Вона служить інформаційною ланкою контролю обстановки та вказує бойовим одиницям на ворожі цілі, супроводжуючи їх в реальному часі у трьох координатах навіть при перешкодах.