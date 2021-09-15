Армия Украины приняла на вооружение радиолокационную станцию «Феникс-1». Она будет «глазами» дивизионов «Бук-М1»

Вооруженные силы Украины после ряда успешных испытаний приняли на вооружение трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения 80К6КС1 «Феникс-1».
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Станция будет работать с дивизионами зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» и поможет соединить противовоздушную оборону в единую разведывательно-ударную систему.
«Феникс-1» будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, у которых на вооружении стоят комплексы «Бук-М1», и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил. Это современная технология, позволяющая автоматизированно обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех», — сказал министр обороны Андрей Таран.
- Станция 80К6КС1 «Феникс-1» разработана «Научно-производственным комплексом «Искра» (входит в состав «Укроборонпрома») на базе украинской подвижной трехкоординатной РЛС кругового обзора 79К6 «Пеликан», которая эксплуатируется с 2007 года. Станция предназначена для использования в составе войск ПВО и Военно-воздушных сил. Она служит информационным звеном контроля обстановки и указывает боевым единицам на вражеские цели, сопровождая их в реальном времени в трех координатах даже при помехах.