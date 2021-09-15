Польща відмовиться від постачання російського газу з 2023 року

Польща має намір повністю відмовитись від постачання російського газу з 2023 року, коли запрацює трубопровід Baltic Pipe. Також країна збирається значно збільшити споживання блакитного палива.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на заяву представника уряду Польщі в галузі стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наїмські.

«Ми не будемо продовжувати контракт з російським «Газпромом», — сказав чиновник і висловив надію на те, що Baltic Pipe запрацює з 1 жовтня 2022 року. Цей газопровід має звʼязати родовища на норвезькому шельфі в Північному морі з Польщею. Після завершення будівництва природний газ планують транспортувати з Норвегії до Польщі через Данію.

Представник уряду зазначив, що після запуску газопроводу Польща збирається наростити використовувані обсяги блакитного палива на 50%.