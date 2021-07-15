Суд ЄС обмежив прокачку російського газу в обхід України

Суд Європейського Союзу відхилив скаргу Німеччини та залишив чинним рішення суду першої інстанції стосовно газопроводу OPAL. Таким чином суд заборонив збільшувати обсяги прокачки газу в обхід України.

Про це повідомляє Reuters.

Постанова Суду припинила суперечку, яка тривала з 2016 року, залишивши у виграшній позиції Польщу, Україну, Литву, Латвію та Естонію.

Йдеться про рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяло «Газпрому» майже у повному обсязі постачати газ по газопроводу OPAL, який звʼязує «Північний потік» з Німеччиною та Чехією. До того росіяни використовували половину потужностей газопроводу.

Польща не погодилась з рішенням Єврокомісії та подала позов до Суду ЄС, мовляв, рішення ЄК монополізує в одних руках джерела та засоби постачання газу, а це суперечить «принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу».

Польський уряд наголошував, що повне використання пропускної спроможності газопроводу «Газпрому» дозволить перенаправити додаткові обсяги газу на ринок ЄС, що ставить під загрозу енергетичну безпеку ЄС та Польщі зокрема.

Відтак 10 вересня 2019 року Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяло «Газпрому» постачати більше газу по газопроводу OPAL.

Тож росіянам довелося скоротити обсяги транспортування газу «Північним потоком» на 12,8 мільярда кубометрів блакитного палива на рік, натомість «Газпром» почав збільшувати транзит газу в Європу через Україну.

Але вже у грудні 2019 року Німеччина оскаржила рішення суду першої інстанції.

Врешті Європейський суд постановив, що трубопровід OPAL повинен відповідати правилам ЄС у сфері енергетики, тож для «Північного потоку» не може бути жодних винятків.