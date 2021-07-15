Суд ЕС ограничил прокачку российского газа в обход Украины

Суд Европейского Союза отклонил жалобу Германии и оставил в силе решение суда первой инстанции относительно газопровода OPAL. Таким образом суд запретил увеличивать объемы прокачки газа в обход Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Постановление суда прекратило спор, который длился с 2016 года, оставив в выигрышной позиции Польшу, Украину, Литву, Латвию и Эстонию.

Речь идет о решении Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло «Газпрому» почти в полном объеме поставлять газ по газопроводу OPAL, который связывает «Северный поток» с Германией и Чехией. До этого россияне использовали половину мощностей газопровода.

Польша не согласилась с решением Еврокомиссии и подала иск в Суд ЕС, мол, решение ЕК монополизирует в одних руках источники и средства поставок газа, а это противоречит «принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками препятствий или прекращения поставок газа».

Польское правительство подчеркивало, что полное использование пропускной способности газопровода «Газпрома» позволит перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС и Польши в частности.

Поэтому 10 сентября 2019 года Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло «Газпрому» поставлять больше газа по газопроводу OPAL.

В связи с этим россиянам пришлось сократить объемы транспортировки газа по «Северному потоку» на 12,8 миллиарда кубометров голубого топлива в год, а «Газпром» начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

Но уже в декабре 2019 года Германия обжаловала решение суда первой инстанции.

В конечном итоге Европейский суд постановил, что трубопровод OPAL должен соответствовать правилам ЕС в сфере энергетики, и для «Северного потока» не может быть никаких исключений.