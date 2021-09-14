ЮНЕСКО: Росія привласнила понад чотири тисячі українських памʼяток у Криму та вивозить артефакти

Російська Федерація за час окупації українського півострова привласнила 4 095 памʼяток національного та місцевого значення України в Криму.

Про це йдеться у доповіді генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле, яку вона озвучила на 212-ї сесії Виконавчої ради з моніторингу ситуації в АР Крим.

У висновках моніторингу ідеться, що Росія використовує привласнення памʼяток «для реалізації комплексної стратегії історичного, культурного і релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму».

Також у ЮНЕСКО заявили, що влада Росії не виконує зобовʼязання щодо збереження обʼєктів культурної спадщини, зокрема проводить незаконні археологічні розкопки, які можуть пошкодити поселення «Херсонес Таврійський».