ЮНЕСКО: Россия присвоила более четырех тысяч украинских памятников в Крыму и вывозит артефакты

Российская Федерация за время оккупации украинского полуострова присвоила 4 095 памятников национального и местного значения Украины в Крыму.

Об этом говорится в докладе генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, которую она озвучила на 212-й сессии Исполнительного совета по мониторингу ситуации в АР Крым.

В выводах мониторинга говорится, что Россия использует присвоение памятников «для реализации комплексной стратегии исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма».

Также в ЮНЕСКО заявили, что власти России не выполняют обязательства по сохранению объектов культурного наследия, в том числе проводит незаконные археологические раскопки, которые могут повредить поселения «Херсонес Таврический».