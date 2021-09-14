В Ізраїлі від коронавірусу помер організатор антивакцинаторських акцій

Чоловік помер у понеділок, 13 вересня, у медичному центрі Wolfson у місті Холоне. Організатора антивакцинаторських протестів шпиталізували тиждень тому після підтвердження коронавірусу. Потім його стан швидко погіршився, але все ж, навіть за два дні до своєї смерті, він залишався противником вакцини проти COVID-19 і закликав своїх послідовників «продовжувати боротьбу».

Hai Shoulian / Facebook

З лікарні Шяуляй опублікував відео, у якому розповів таке: «Я підключений до кисневого апарата, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри — я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задишку». Коронавірус він намагався побороти «з Божою поміччю».

В іншому пості він представив альтернативне пояснення своєї хвороби, стверджуючи, що поліцейські отруїли його, коли арештовували під час акції протесту антивакцинаторів: «Я говорю вам, що це спроба вбити мене, і якщо зі мною щось трапиться — знайте, що це саме так».

Перед цим він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від ковіду під заголовком: «Епідемії немає — вакцина непотрібна і небезпечна».