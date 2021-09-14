Вагітні чоловіки і руки-серце. Unicode представила 37 нових емодзі

Консорціум Unicode представив 37 нових емодзі і 75 нових варіацій із різними відтінками кольору шкіри. Тепер в юнікоді 3 633 емодзі, з урахуванням відтінків шкіри.

Про це повідомляється на сайті Unicode.

Серед нових емодзі вагітні чоловіки, прикушена губа, троль, військове вітання, розплавлене обличчя, рентген, диско куля, руки у вигляді серця і складені два пальця (популярний жест в K-Pop культурі), а також багато іншого.

Unicode

Анонс нових емодзі, частина з яких раніше вже стала відома, означає, що Unicode затвердила всі смайли і розіслала їх в Apple, Microsoft, Google та іншим компаніям для інтеграції в свої системи. Очікується, що пакет емодзі стане доступний користувачам в жовтні цього року.