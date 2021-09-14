Беременные мужчины и руки-сердце. Unicode представила 37 новых эмодзи

Консорциум Unicode представил 37 новых эмодзи и 75 новых вариаций с разными оттенками цвета кожи. Теперь в юникоде 3 633 эмодзи, с учетом оттенков кожи.

Об этом сообщается на сайте Unicode.

Среди новых эмодзи беременные мужчины, прикушенная губа, тролль, воинское приветствие, расплавленное лицо, рентген, диско шар, руки в виде сердца и сложенные два пальца (популярный жест в K-Pop культуре), а также много другое.

Unicode

Анонс новых эмодзи, часть из которых ранее уже стали известны, означает, что Unicode утвердила все смайлы и разослала их в Apple, Microsoft, Google и другим компаниям для интеграции в свои системы. Ожидается, что пакет эмодзи станет доступен пользователям в октябре этого года.