Поліція викрила групу зловмисників, які поширювали «неправдиві новини» про політиків і вимагали у них гроші за видалення

Поліція викрила злочинне угруповання, яке поширювало неправдиві новини про політиків і посадовців, а потім вимагало у них гроші за видалення інформації.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

«П’ятеро осіб на 13 підконтрольних вебсайтах розміщували провокаційні та недостовірні відомості про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів. При цьому новини переважно були про корупційну діяльність «героїв», — йдеться в повідомленні.

Інформацію поширювали, доки до них не звернеться політик, посадовець чи бізнесмен із проханням видалити ці новини. Зловмисники вимагали гроші у криптовалюті. Наразі поліція встановила чотирьох осіб, які перерахували від 150 до 200 тисяч гривень підозрюваним.

Правоохоронці проводять обшуки в офісі та домівках фігурантів справи у Чернігівській та Київській областях, а також у столиці. Проти них порушили справу за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.