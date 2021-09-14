Суд повернув Києву землі заповідника на Жуковому острові, які планували забудувати

Спецекологічна прокуратура домоглася в Київському апеляційному суді повернення громаді Києва чотирьох земельних ділянок природно-заповідного фонду на Жуковому острові.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Екологічна прокуратура звернулася до суду з позовом до фізособи, яка безкоштовно отримала ці землі вартістю понад 9,5 мільйона гривень для забудови. Згідно із законом, на таких землях (мають особливе природоохоронне та історико-культурне значення) заборонена будь-яка діяльність, яка негативно впливає на їхній стан.

Голосіївський суд Києва відмовив прокуратурі, але апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та повернув ділянки Києву.

У ОГП зазначили, що Жуків острів — одна з найбільших заповідних зон столиці, де проживають багато представників флори і фауни, які занесені до Червоної книги.