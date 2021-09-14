Суд вернул Киеву земли заповедника на Жуковом острове, которые планировали застроить

Спецэкологическая прокуратура добилась в Киевском апелляционном суде возвращения общине Киева четырех земельных участков природно-заповедного фонда на Жуковом острове.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Экологическая прокуратура обратилась в суд с иском к физлицу, которое бесплатно получило эти земли стоимостью свыше 9,5 миллиона гривен для застройки. По закону, на этих землях (имеют особое природоохранное и историко-культурное значение) запрещена любая деятельность, которая негативно влияет на их состояние.
Голосеевский суд Киева отказал прокуратуре, но апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул участки Киеву.
В ОГП отметили, что Жуков остров — одна из самых больших заповедных зон столицы, где проживает множество представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу.
- В январе 2020 года журналисты Bihus.Info сообщили, что земли на Жуковом острове бесплатно получил кооператив «Совские пруды» бывшего замглавы КГГА и гендиректора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина. Также кооператив получил документацию на застройку. Департамент земельных ресурсов КГГА тогда просил полицию проверить законность отвода земель.