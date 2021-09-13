У Харкові запустять виробництво китайської вакцини CoronaVac

Фармацевтична компанія «Лекхім» з 2022 року планує запустити виробництво вакцини проти коронавірусу на своєму підприємстві у Харкові.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
У Харкові вироблятиметься вакцина CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac Biotech. Підприємство планує вкласти у виробництво приблизно 25 — 30 мільйонів євро.
Цього року група «Лекхім» стала офіційним постачальником вакцини CoronaVac в Україні.
- CoronaVac — вакцина, яку виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент — нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але провокують імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад проти поліомієліту та дифтерії. Для повноцінної імунізації людина має отримати дві дози з інтервалом у два тижні.
- Раніше дослідження вакцини у Бразилії показали, що ефективність препарату становить лише 50,38%. Згодом українська фармкомпанія «Лекхім» повідомила, що в Туреччині завершилася третя фаза клінічних випробувань вакцини, де її ефективність оцінили у 83,5%.
- Водночас останнє дослідження вакцини в Індонезії показало, що препарат має майже 100-відсотковий захист від ускладнень COVID-19, проте виробник поки що відмовився коментувати ці дані.