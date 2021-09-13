В Харькове запустят производство китайской вакцины CoronaVac

Фармацевтическая компания «Лекхим» в 2022 году планирует запустить производство вакцины против коронавируса на своем предприятии в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Так, в Харькове будут производить вакцину CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech. Предприятие планирует вложить в производство примерно 25 — 30 миллионов евро.
В этом году группа «Лекхим» стала официальным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.
- CoronaVac — вакцина, которую производит китайская компания Sinovac Biotech. Ее главный компонент — нежизнеспособные вирусные частицы. Они никак не могут вызвать болезнь, но провоцируют иммунную реакцию. Такую технологию используют для производства многих других вакцин, например против полиомиелита и дифтерии. Для полноценной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в две недели.
- Ранее исследования вакцины в Бразилии показали, что эффективность препарата составляет лишь 50,38%. Впоследствии украинская фармкомпания «Лекхим» сообщила, что в Турции завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины, где ее эффективность оценили в 83,5%.
- В то же время последнее исследование вакцины в Индонезии показало, что препарат имеет почти 100-процентную защиту от осложнений COVID-19, однако производитель пока отказался комментировать эти данные.