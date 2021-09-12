На Київщині знайшли мертвим суддю. ЗМІ пишуть, що це Віталій Писанець із Печерського райсуду

У Київській області у селі Погреби Броварського району 11 вересня знайшли мертвим суддю. Факт смерті підтвердила поліція Київської області в неділю, 12 вересня.

Обставини смерті буде розслідувати Державне бюро розслідувань, а причину встановить експертиза.

Видання Obozrevatel з посиланням на джерела у правоохоронних органах уточнює, що йдеться про суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця. Того вечора чоловік відпочивав у будинку знайомого. Також, за даними журналістів, суддя там був разом зі слідчим Солом'янського управління Нацполіції Євгеном Хоменком.

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Суддя Писанець розглядав справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він неодноразово продовжував арешти фігурантам Андрію Антоненку, Юлія Кузьменко та Яні Дугарь. «Дзеркало тижня» пише, що їхні адвокати наполягали на відводі судді, оскільки той не брав до уваги документи захисту та відмовлявся відпускати їх на поруки.