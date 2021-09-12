В Киевской области нашли мертвым судью. СМИ пишут, что это Виталий Писанец из Печерского райсуда

В Киевской области в селе Погребы Броварского района 11 сентября нашли мертвым судью. Факт смерти подтвердила полиция Киевской области в воскресенье, 12 сентября.

Обстоятельства смерти будет расследовать Государственное бюро расследований, а причину установит экспертиза.

Издание Obozrevatel со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняет, что речь идет о судье Печерского районного суда столицы Виталие Писанце. В тот вечер мужчина отдыхал в доме знакомого. Также, по данным журналистов, вместе с ним был следователь Соломенского управления Нацполиции Евгений Хоменко.

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Судья Писанец рассматривал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он неоднократно продлевал аресты фигурантам Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. «Зеркало недели» пишет, что их адвокаты настаивали на отводе судьи, поскольку тот не принимал во внимание документы защиты и отказывался отпускать их на поруки.