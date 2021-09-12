Xiaomi прокоментувала блокування смартфонів в окупованому Криму. Каже, що скарги не надходили

Китайська компанія Xiaomi прокоментувала повідомлення про блокування її смартфонів в окупованому Криму — ніяких скарг на подібні випадки не отримувала.

Про це російська філія компанії повідомила у Facebook у відповідь на скарги користувачів щодо блокування смартфонів.

«На даний момент ми не отримали жодного звернення від користувачів на території Європи і країн СНД з приводу блокування пристроїв Xiaomi», — йдеться у повідомленні.

На початку вересня користувачі Reddit і Facebook повідомляли, що у власників пристроїв Xiaomi на Кубі, в Ірані, Сирії, КНДР, Судані та в окупованому Криму (всі вони під санкціями країн Заходу) почали зʼявлятися написи на екранах, в яких йдеться про заборону продажу цього продукту на території, на якій його намагаються активувати.

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Імовірно, Xiaomi таким чином почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією, але теоретично це може торкнутися багато більшого числа користувачів по всьому світу. Поки під блокування потрапило лише певне коло власників смартфонів.

ЗМІ і частина користувачів у соцмережах зазначають, що блокування можна обійти після перепрошивки операційної системи. Також блок не працює на апаратах, які були активовані в інших регіонах, а потім ввезені на «закриті» території.