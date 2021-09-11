Disney до кінця року поверне кінотеатрам ексклюзивне право на прокат фільмів

Компанія Disney вирішила до кінця цього року презентувати свої фільми в кінотеатрах і лише потім (через місяць) на своїй платформі Disney+.

Про це пише Reuters.

До кінця року компанія відмовилася від одночасної презентації своїх фільмів, як це було під час піку пандемії через закриття кінотеатрів. Також на рішення вплинув липневий позов актриси Скарлетт Йоханссон, яка грала головну роль у фільмі Marvel «Чорна вдова». Disney випустила фільм одночасно в кіно і на своєму сервісі, що знизило гонорар актриси від касових зборів.

У Disney тоді заявили, що завдяки стримінгу Йоханссон отримала додаткову компенсацію у $20 мільйонів.

Як пише Variety, компанія «повірила в кінотеатри» після успішної премʼєри фільму «Шан-Чі і легенда десяти кілець». У рамках експерименту премʼєра пройшла в кіно, отримавши в усьому світі $127,6 мільйона касових зборів.