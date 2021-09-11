Помер український архітектор і художник Флоріан Юрʼєв

Юрʼєв був автором радянського герба Києва (з 1969 до 1995 року), архітектором київської «літаючої тарілки» біля станції метро «Либідська» і столичного житлового масиву в мікрорайоні «Нивки». Також він був співавтором пам'ятника репресованим художникам на території Академії образотворчого мистецтва і архітектури та наземного павільйону станції метро «Хрещатик». Крім цього, Юрʼєв був майстром скрипкових музичних інструментів — він створив низку моделей скрипок.

У жовтні 2020 року київська «літаюча тарілка» (частина будівлі Інституту науково-технічної експертизи та інформації) увійшла до реєстру памʼяток архітектури України.