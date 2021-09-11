Умер украинский архитектор и художник Флориан Юрьев

Указано, что он умер рано утром 11 сентября. Детали смерти и причины не сообщаются.

Юрьев был автором советского герба Киева (с 1969 по 1995 годы), архитектором киевской «летающей тарелки» возле станции метро «Лыбедская» и столичного жилого массива в микрорайоне «Нивки». Также он был соавтором памятника репрессированным художникам на территории Академии изобразительного искусства и архитектуры и наземного павильона станции метро «Крещатик». Кроме этого, Юрьев был мастером скрипичных музыкальных инструментов — он создал ряд моделей скрипок.