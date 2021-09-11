ЖК в центрі Києва: затримано ексдиректора будкомпанії за привласнення 2 млн грн вкладників

У Києві поліція затримала колишнього директора будівельної компанії за підозрою у привласненні грошей інвесторів, які призначалися для будівництва багатоповерхового будинку в центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, ексдиректор заволодів 2 млн гривень вкладників, а ЖК в центрі Києва за 8 років так і не побудували.

Встановлено, що посадовець заволодів грошима в 2012—2013 роках. Він запевняв вкладників у надійності проєкту і брав у них «передоплату» за квартири за договорами, але в касу будкомпанії частина грошей не потрапляла.