ЖК в центре Киева: задержан экс-директор стройкомпании за присвоение 2 млн грн вкладчиков

В Киеве полиция задержала бывшего директора строительной компании по подозрению в присвоении денег инвесторов, которые предназначались для строительства многоэтажного дома в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным следствия, экс-директор завладел 2 млн гривен вкладчиков, а ЖК в центре Киева за 8 лет так и не построили.

Установлено, что чиновник завладел деньгами в 2012—2013 годах. Он уверял вкладчиков в надежности проекта и брал у них «предоплату» за квартиры по договорам, но в кассу стройкомпании часть денег не попадала.