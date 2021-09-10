ДФС: «Нафтогаз» сплатив до держбюджету 3 мільярди гривень податків, від яких ухилився у 2017 році

НАК «Нафтогаз України» виплатив до бюджету 3 мільярди гривень після того, як Фіскальна служба виявила спробу компанії ухилитися від сплати податків.

Про це повідомляється на сторінці компанії.

Факт ухилення встановили на початку 2017 року. Компанія умисно не завершила митне оформлення природного газу в режимі «імпорт». Фіскали на початку червня 2021 року провели обшуки в НАК «Нафтогаз України» і зібрали докази правопорушення.

При цьому зазначається, що документальне оформлення завершення процедури розмитнення природного газу та сплати коштів до бюджету триває.

Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру посадовцям державної компанії в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) і про обрання їм запобіжних заходів.