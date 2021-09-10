ГФС: «Нафтогаз» заплатил в госбюджет 3 миллиарда гривен налогов, от которых уклонился в 2017 году

НАК «Нафтогаз Украины» выплатил в бюджет 3 миллиарда гривен после того, как Фискальная служба выявила попытку компании уклониться от уплаты налогов.

Об этом сообщается на странице компании.

Факт уклонения установили в начале 2017 года. Компания намеренно не завершила таможенное оформление природного газа в режиме «импорт». Фискалы в начале июня 2021 года провели обыски в НАК «Нафтогаз Украины» и собрали доказательства правонарушения.

При этом отмечается, что документальное оформление завершения процедуры растаможивания природного газа и уплаты средств в бюджет продолжается.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам государственной компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и об избрании им меры пресечения.