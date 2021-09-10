У Гарварді вручили Шнобелівську премію. Її отримали за аналіз повітря в кінотеатрах і вивчення «мови» котів

У Гарвардському університеті у США відбулась онлайн-церемонія вручення Шнобелівської премії — це пародія на Нобелівську премію, яку вручають за досягнення, що «спочатку викликають сміх, а потім роздуми».

Перелік номінантів опублікували на сайті премії.

Переможці отримали трофей, який вони повинні були зібрати самі з роздруківки PDF, і грошовий приз у вигляді підробленої банкноти в 10 трильйонів зімбабвійських доларів.