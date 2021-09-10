В Гарварде вручили Шнобелевскую премию. Ее получили за анализ воздуха в кинотеатрах и изучение «языка» котов

В Гарвардском университете в США состоялась онлайн-церемония по вручению Шнобелевской премии — это пародия на Нобелевскую премию, ее вручают за достижения, которые «сначала вызывают смех, а затем раздумья».

Перечень номинантов опубликовали на сайте премии.

Победители получили трофей, который они должны были собрать сами из распечатки PDF, и денежный приз в виде поддельной банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов.