ЄС повернув обмеження на в’їзд для громадян шести країн

Європейський Союз знову переглянув перелік країн, для яких скасовуються обмеження на в’їзд. Звідти викреслили ще шість держав.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Відповідний перелік базується на певних критеріях, які встановлює ЄС. Вони стосуються захворюваності на коронавірус та тестування. Через невідповідність критеріям з переліку прибрали Албанію, Вірменію, Азербайджан, Бруней, Японію та Сербію.

Водночас до переліку додали одну країну — Уругвай. Таким чином наразі у списку 12 країн. Україна поки що теж перебуває у ньому.