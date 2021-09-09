ЕС вернул ограничения на въезд для граждан шести стран

Европейский Союз вновь пересмотрел перечень стран, для которых отменяются ограничения на въезд. Оттуда вычеркнули еще шесть государств.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

Соответствующий перечень базируется на определенных условиях, которые устанавливает ЕС. Они касаются заболеваемости коронавирусом и тестирования. Из-за несоответствия критериям из перечня убрали Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней, Японию и Сербию.

В то же время в перечень добавили одну страну — Уругвай. Таким образом сейчас в списке 12 стран. Украина пока тоже находится в нем.