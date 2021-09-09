КСУ зареєстрував провадження про неконституційність частини закону про ДБР. Позов подав ексдиректор Труба

Конституційний суд відкрив провадження за скаргою колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, який просить визнати частину закону про ДБР неконституційною.

Про це у своєму Telegram-каналі написала нардеп від «Слуги народу» Ольга Совгиря.

Труба у своїй заяві просить КСУ визнати неконституційними положення закону про те, що директор ДБР звільняється з посади президентом України. А також про те, що повноваження директора та його заступників припиняються достроково.