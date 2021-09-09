КСУ зареєстрував провадження про неконституційність частини закону про ДБР. Позов подав ексдиректор Труба

Конституційний суд відкрив провадження за скаргою колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, який просить визнати частину закону про ДБР неконституційною.
Про це у своєму Telegram-каналі написала нардеп від «Слуги народу» Ольга Совгиря.
Труба у своїй заяві просить КСУ визнати неконституційними положення закону про те, що директор ДБР звільняється з посади президентом України. А також про те, що повноваження директора та його заступників припиняються достроково.
- 3 грудня Верховна Рада ухвалила поправки до закону про Державне бюро розслідувань і проголосувала за відставку голови ДБР Романа Труби та його заступників. Документ передбачає зміну правового статусу ДБР і повноважень директора цього органу. У звʼязку з цим із дня вступу в силу нового закону повноваження директора ДБР та його заступників припиняються достроково і починається процес перезавантаження бюро.
- 27 грудня 2019 року Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади очільника ДБР і призначив на цю посаду тоді ще нардепа Ірину Венедіктову.