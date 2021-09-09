КСУ зарегистрировал производство о неконституционности части закона о ГБР. Иск подал экс-директор Труба

Конституционный суд открыл производство по жалобе бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, который просит признать часть закона о ГБР неконституционной.

Об этом в своем Telegram-канале написала нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря.

Труба в своем заявлении просит КСУ признать неконституционными положения закона о том, что директора ГБР увольняет с должности президент Украины. А также о том, что полномочия директора и его заместителей прекращаются досрочно.