КСУ зарегистрировал производство о неконституционности части закона о ГБР. Иск подал экс-директор Труба

Конституционный суд открыл производство по жалобе бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, который просит признать часть закона о ГБР неконституционной.
Об этом в своем Telegram-канале написала нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря.
Труба в своем заявлении просит КСУ признать неконституционными положения закона о том, что директора ГБР увольняет с должности президент Украины. А также о том, что полномочия директора и его заместителей прекращаются досрочно.
- 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла поправки в закон о Государственном бюро расследований и проголосовала за отставку главы ГБР Романа Трубы и его заместителей. Документ предусматривает изменение правового статуса ГБР и полномочий директора этого органа. В связи с этим со дня вступления в силу нового закона полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно и начинается процесс перезагрузки бюро.
- 27 декабря 2019 года Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы ГБР и назначил на эту должность тогда еще нардепа Ирину Венедиктову.