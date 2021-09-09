Bloomberg: ООН стала жертвою кібератаки

На початку цього року хакери зламали компʼютерні мережі Організації Обʼєднаних Націй та викрали масив даних.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, зловмисники проникли в мережу, використовуючи імʼя користувача і пароль співробітника ООН, вкрадені з програмного забезпечення для управління проєктами, яке називається Umoja.

Звідти хакери змогли отримати більш глибокий доступ до мережі ООН, повідомила компанія Resecurity, що займається кібербезпекою і першою виявила злом. Повідомляється, що хакери отримали доступ до даних не пізніше 5 квітня, а вкрадена інформація все ще була актуальною станом на 7 серпня.

«Такі організації, як ООН, є важливою метою для кібершпигунства. Зловмисники вдерлися з метою скомпрометувати велику кількість користувачів у мережі ООН для подальшого довгострокового збору розвідданих», — сказав генеральний директор Resecurity Джин Ю.

Водночас представник ООН заявив виданню, що хакери лише зробили скриншоти даних. Також видання не повідомляє, яку саме інформацію вдалося викрасти зловмисникам.