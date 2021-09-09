Сан-Франциско, Амстердам і Манчестер. Журнал TimeOut опублікував рейтинг кращих міст світу

Британський журнал TimeOut опублікував новий рейтинг найкращих 37 міст світу.
В організованому TimeOut опитуванні взяли участь близько 27 тисяч осіб з усього світу. Міста оцінювалися за десятками критеріїв, основні з яких — динамічність розвитку міста, прогресивність, культурні памʼятки, нічне життя, ресторани, привітність і доброзичливість, екологічні ініціативи, тощо.
Перше місце в рейтингу зайняв Сан-Франциско. Високу оцінку місто отримало за найвищий в США показник вакцинації від коронавірусу, відповідальність і турботу городян один про одного, за культурне життя і рівність.
Друге місце і трете у Амстердама (Нідерланди) і Манчестера (Англія).
Далі йдуть Копенгаген (Данія), Нью-Йорк (США), Монреаль (Канада), Прага (Чехія), Тель-Авів (Ізраїль), Порту (Португалія) і Токіо (Японія).
На останніх трьох місцях — Буенос-Айрес (Аргентина), Стамбул (Туреччина) і Бангкок (Таїланд).
Українських міст в рейтингу немає.
- Новозеландський Окленд отримав титул кращого міста світу за рівнем якості життя за версією аналітичного підрозділу британського журналу The Economist. У 2021 році найбільше місто Нової Зеландії перевершило Осаку й Аделаїду в рейтингу 140 найкращих міст планети.
- Столиця Індії Нью-Делі третій рік поспіль очолила рейтинг найбільш забруднених столиць світу. Київ в ньому на 39 місці.