Сан-Франциско, Амстердам и Манчестер. Журнал TimeOut опубликовал рейтинг лучших городов мира

Британский журнал TimeOut опубликовал новый рейтинг самых лучших 37 городов мира.
В организованном TimeOut опросе приняли участие около 27 тысяч человек со всего мира. Города оценивались по десяткам критериев, основные из которых — динамичность развития города, прогрессивность, культурные достопримечательности, ночная жизнь, рестораны, дружелюбность, экологические инициативы и многое другое.
Первое место в рейтинге занял Сан-Франциско. Высокую оценку город получил за самый высокий в США показатель вакцинации от коронавируса, ответственность и заботу горожан друг о друге, за культурную жизнь и равенство.
Второе место и третье у Амстердама (Нидерланды) и Манчестера (Англия).
Далее идут Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США), Монреаль (Канада), Прага (Чехия), Тель-Авив (Израиль), Порту (Португалия) и Токио (Япония).
На последних трех местах — Буэнос-Айрес (Аргентина), Стамбул (Турция) и Бангкок (Таиланд).
Украинских городов в рейтинге нет.
- Новозеландский Окленд получил титул лучшего города мира по уровню качества жизни по версии аналитического подразделения британского журнала The Economist. В 2021 году крупнейший город Новой Зеландии превзошел Осаку и Аделаиду в рейтинге из 140 лучших городов планеты.
- Столица Индии Нью-Дели третий год подряд возглавила рейтинг самых загрязненных столиц мира. Киев в нем на 39 месте.