У США на аукціоні за $1,7 млн продають BMW, у якому розстріляли репера 2Pac

В американському Лас-Вегасі на аукціоні за $1,7 млн продають автомобіль BMW 750IL серії 1996 року, в якому розстріляли репера Тупака Шакура (2Pac).

Про це повідомляє портал TMZ.

BMW виставили в автосалоні Celebrity Cars Las Vegas, що неподалік від місця, де в Шакура стріляли.

BMW 750IL 1996 року. Backgrid

Зазначено, що машину повністю відновили (всі пошкодження і дірки від куль на кузові прибрали) і вона вже встигла змінити кількох власників. Новий власник отримає всі документи з історією ремонту авто, а також кілька артефактів.