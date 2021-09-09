У США на аукціоні за $1,7 млн продають BMW, у якому розстріляли репера 2Pac

В американському Лас-Вегасі на аукціоні за $1,7 млн продають автомобіль BMW 750IL серії 1996 року, в якому розстріляли репера Тупака Шакура (2Pac).
Про це повідомляє портал TMZ.
BMW виставили в автосалоні Celebrity Cars Las Vegas, що неподалік від місця, де в Шакура стріляли.
Зазначено, що машину повністю відновили (всі пошкодження і дірки від куль на кузові прибрали) і вона вже встигла змінити кількох власників. Новий власник отримає всі документи з історією ремонту авто, а також кілька артефактів.
- Тупак Шакур був убитий в 1996 році під час конфлікту між реперами Східного і Західного узбережжя Америки. У Лас Вегасі його авто розстріляли з машини, що проїжджала повз. Від численних кульових поранень він помер у реанімації.
- У вересні 2020 року аукціонний дім Sothebyʼs провів перші в світі хіп-хоп торги. На них за $600 тисяч продали пластикову корону репера Notorious B.I.G.