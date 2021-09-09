В США на аукционе за $1,7 млн продают BMW, в котором расстреляли рэппера 2Pac

В американском Лас-Вегасе на аукционе за $1,7 млн продают автомобиль BMW 750IL серии 1996 года, в котором расстреляли рэппера Тупака Шакура (2Pac).

Об этом сообщает портал TMZ.

BMW выставили в автосалоне Celebrity Cars Las Vegas, который находится недалеко от места, где в Шакура стреляли.

BMW 750IL 1996 года. Backgrid

Указано, что машина полностью восстановлена (все повреждения и дырки от пуль на кузове убрали) и она уже успела сменить несколько владельцев. Новый владелец получит все документы с историей ремонта авто, а также несколько артефактов.