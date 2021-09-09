Теракти в Парижі 2015 року: головний підозрюваний в суді назвав себе солдатом «Ісламської держави»

Головний підозрюваний в терактах у Парижі 2015 року 31-річний Салах Абдеслам у перший день судового процесу назвав себе солдатом «Ісламської держави» та накричав на суддю.

Про це пише Reuters.

Абдеслам зʼявився на засідання в чорній масці, а коли йому дали слово, він зняв маску і сказав суду: «Я кинув свою роботу, щоб стати солдатом «Ісламської держави».

У відповідь на прохання судді назвати своє імʼя Абдеслам виголосив ісламську присягу шахаду: «Я хочу засвідчити, що немає іншого Бога, крім Аллаха, і що Мухаммед є його пророком». Після цього він дві хвилини кричав на суддю, заявляючи, що з підсудними поводилися «як з собаками».

З місць, де сидять потерпілі та родичі убитих, Абдесламу крикнули: «Виродок, 130 людей загинули».

Решта 19 підсудних, яких звинувачують у допомозі терористам, або мовчали на суді, або відповідали коротко.