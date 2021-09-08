«Мав потужні корупційні звʼязки». СБУ оголосила нову підозру начальнику Льотної академії НАУ

Служба безпеки України оголосила нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету Олександру Чумаку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловіка підозрюють у хабарництві за ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Нову підозру Чумаку вручали в одній з лікарень міста Києва, куди він приїхав із Кропивницького, щоб нібито «підправити» своє здоров’я.

За версією слідства, Чумк має потужні корупційні зв’язки в регіоні, що дозволило йому «почуватися впевнено», навіть попри оголошення підозри з боку СБУ.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови начальник Льотної академії НАУ погрожував підприємцю «знищити» його бізнес.

Оперативники затримали посередника під час одержання всієї суми хабаря при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Також СБУ опублікувала відео, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження з директором компанії, від якого вимагали забар. Серед іншого, на записах видно, як начальник академії домовляється про відкати на навчальних польотах студентів і про те, щоб хабар був у доларах, а Чумак зізнається, що змушує студентів вносити «додаткові платежі».

СБУ не називає імені підозрюваного, проте на сайті академії вказано, що її з березня нинішнього року очолює Олександр Чумак.