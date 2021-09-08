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«Имел мощные коррупционные связи». СБУ объявила новое подозрение начальнику Летной академии НАУ

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
«Имел мощные коррупционные связи». СБУ объявила новое подозрение начальнику Летной академии НАУ

СБУ

Служба безопасности Украины объявила новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета Александру Чумаку.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину подозревают во взяточничестве по ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Новое подозрение Чумаку вручали в одной из больниц города Киева, куда он приехал из Кропивницкого, чтобы якобы «подправить» свое здоровье.

По версии следствия, Чумак имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему «уверенно себя чувствовать», даже несмотря на объявление подозрения со стороны СБУ.

Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа начальник Летной академии НАУ угрожал предпринимателю «уничтожить» его бизнес.

Оперативники задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Также СБУ опубликовала видео, на которых зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали деньги. Среди прочего, на записях видно, как начальник академии договаривается об откатах с учебных полетов студентов и о том, чтобы взятка была в долларах, а Чумак признается, что заставляет студентов вносить «дополнительные платежи».

СБУ не называет имени подозреваемого, однако на сайте академии указано, что ее с марта нынешнего года возглавляет Александр Чумак.

  • 3 сентября Служба безопасности поймала на взятке в $20 тысяч начальника Летной академии Национального авиационного университета.