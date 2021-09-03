СБУ задержала на взятке начальника Летной академии НАУ

Служба безопасности поймала на взятке в $20 тысяч начальника Летной академии Национального авиационного университета.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю «уничтожить» его бизнес», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали посредника с деньгами на выезде из Кропивницкого, он планировал сбежать в Киев. Также задержали и самого начальника академии, который ехал на встречу с посредником.

«Должностные лица задержаны по ст. 208 УПК Украины, продолжаются неотложные следственные действия по месту работы и жительства злоумышленников. В ближайшее время им сообщат о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и изберут соответствующую меру пресечения», — рассказали в СБУ.