Кабмін підготував санкції проти осіб, повʼязаних із будівництвом і експлуатацією Керченського моста

Кабінет міністрів схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки й оборони пакет санкцій проти 24 юридичних та 6 фізичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації Керченського мосту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Обмеження передбачають блокування можливості користуватися майном на території України, заборону на проведення експортно-імпортних операцій, заборону на виведення капіталів за межі України, зупинку виконання економічних і фінансових зобов’язань та ліцензованої діяльності на території України.

Фізичним особам заборонятиметься в’їзд на територію України. Також зазначеним фізособам і повʼязаним з ними особам чи компаніям буде заборонено брати участь у приватизації та оренді державного майна. Санкції пропонується запровадити строком на 5 років.

Після запровадження обмежень Міністерство закордонних справ має проінформувати про це рішення компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав і запропонувати їм ухвалити аналогічне рішення.