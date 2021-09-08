Кабмин подготовил санкции против лиц, связанных со строительством и эксплуатацией Керченского моста

Кабинет министров одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны пакет санкций против 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации Керченского моста.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Ограничения предусматривают блокирование имущества подсанкционных лиц на территории Украины, запрет на проведение экспортно-импортных операций, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины.
Физическим лицам будет запрещен въезд на территорию Украины. Также указанным физлицам и связанным с ними лицам и компаниям будет запрещено участвовать в приватизации и аренде государственного имущества. Санкции предлагается ввести сроком на 5 лет.
После введения ограничений Министерство иностранных дел должно проинформировать об этом решении компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и других государств и предложить им принять аналогичное решение.
- 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Керченского моста. ЕС считает, что этим Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.
- В начале августа 2018 года Великобритания ввела санкции против шести российских компаний, которые строили Керченский мост в аннексированный РФ Крым.
- Позже Кабинет министров утвердил дополнительный список из 19 российских компаний и 22 физических лиц, к которым применены санкции за незаконное строительство Керченского моста.