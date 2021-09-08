Рада підтримала законопроєкт про реформування бібліотек. Буде «адекватна» термінологія та сучасний функціонал

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 5202 про бібліотеки і бібліотечну справу. Його мета — реформувати бібліотечну справу із врахуванням кращого світового досвіду, а також підвищення якості послуг, які надають у бібліотеках.

Відповідне рішення народні депутати ухвалили на засіданні у середу, 8 вересня, а деталі повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За законопроєкт проголосували 328 депутатів. Ткаченко розповів, що він передбачає: