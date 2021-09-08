Рада підтримала законопроєкт про реформування бібліотек. Буде «адекватна» термінологія та сучасний функціонал

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 5202 про бібліотеки і бібліотечну справу. Його мета — реформувати бібліотечну справу із врахуванням кращого світового досвіду, а також підвищення якості послуг, які надають у бібліотеках.
Відповідне рішення народні депутати ухвалили на засіданні у середу, 8 вересня, а деталі повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За законопроєкт проголосували 328 депутатів. Ткаченко розповів, що він передбачає:
- Бібліотечну мережу європейського зразку. Сучасна класифікація бібліотек, що враховує всі можливі варіанти заснування та призначення бібліотек.
- Запровадження «адекватної» сучасної термінології.
- Сучасний функціонал бібліотек різного рівня.
- Захист від «хаотичного закриття» публічних бібліотек.
- Державний облік рідкісних і цінних видань.
- Розвиток Національної електронної бібліотеки як єдиного інформаційного ресурсу з документами, що становлять культурне надбання українського народу. У відкритому доступі для всіх.
- Розробка мотивації для фахівців у бібліотечній галузі: грошові стимули на соціальні гарантії.
Глава Мінкультури розповів, що чинний закон функціонує ще з 2000-х і потребує значного доопрацювання. А новий законопроєкт дозволить значною мірою реалізувати Стратегію з розвитку читання та покращити бібліотечні послуги.
- Міністерство культури та інформаційної політики обіцяло удосконалити систему відбору книжок для закупівлі в бібліотеки та додати нові критерії. Нещодавно там обіцяли зупинити закупівлю книги «Щоб у 16 не було запізно» Марини Ланге для бібліотек через усталені гендерні стереотипи.