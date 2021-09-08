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Рада підтримала законопроєкт про реформування бібліотек. Буде «адекватна» термінологія та сучасний функціонал

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 5202 про бібліотеки і бібліотечну справу. Його мета — реформувати бібліотечну справу із врахуванням кращого світового досвіду, а також підвищення якості послуг, які надають у бібліотеках.

Відповідне рішення народні депутати ухвалили на засіданні у середу, 8 вересня, а деталі повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За законопроєкт проголосували 328 депутатів. Ткаченко розповів, що він передбачає:

  • Бібліотечну мережу європейського зразку. Сучасна класифікація бібліотек, що враховує всі можливі варіанти заснування та призначення бібліотек.
  • Запровадження «адекватної» сучасної термінології.
  • Сучасний функціонал бібліотек різного рівня.
  • Захист від «хаотичного закриття» публічних бібліотек.
  • Державний облік рідкісних і цінних видань.
  • Розвиток Національної електронної бібліотеки як єдиного інформаційного ресурсу з документами, що становлять культурне надбання українського народу. У відкритому доступі для всіх.
  • Розробка мотивації для фахівців у бібліотечній галузі: грошові стимули на соціальні гарантії.

Глава Мінкультури розповів, що чинний закон функціонує ще з 2000-х і потребує значного доопрацювання. А новий законопроєкт дозволить значною мірою реалізувати Стратегію з розвитку читання та покращити бібліотечні послуги.