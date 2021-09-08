Рада поддержала законопроект о реформировании библиотек. Будет «адекватная» терминология и современный функционал

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5202 о библиотеках и библиотечном деле. Его цель — реформировать библиотечное дело с учетом лучшего мирового опыта, а также повысить качество услуг, которые оказывают в библиотеках.

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании в среду, 8 сентября, а детали сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

За законопроект проголосовали 328 депутатов. Ткаченко рассказал, что он предусматривает: