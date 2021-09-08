Новости

Рада поддержала законопроект о реформировании библиотек. Будет «адекватная» терминология и современный функционал

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5202 о библиотеках и библиотечном деле. Его цель — реформировать библиотечное дело с учетом лучшего мирового опыта, а также повысить качество услуг, которые оказывают в библиотеках.

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании в среду, 8 сентября, а детали сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

За законопроект проголосовали 328 депутатов. Ткаченко рассказал, что он предусматривает:

  • Библиотечную сеть европейского образца. Современная классификация библиотек, которая учитывает все возможные варианты основания и назначения библиотек.
  • Введение «адекватной» современной терминологии.
  • Современный функционал библиотек разного уровня.
  • Защита от «хаотического закрытия» публичных библиотек.
  • Государственный учет редких и ценных изданий.
  • Развитие Национальной электронной библиотеки как единого информационного ресурса с документами, которые составляют культурное достояние украинского народа. В открытом доступе для всех.
  • Разработка мотивации для специалистов в библиотечной отрасли: денежные стимулы и социальные гарантии.

Глава Минкультуры рассказал, что действующий закон функционирует еще с 2000-х и нуждается в значительной доработке. А новый законопроект позволит в значительной мере реализовать Стратегию по развитию чтения и улучшить библиотечные услуги.