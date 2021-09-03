Минкультуры изменит систему закупки книг в библиотеки после ряда скандалов. Что нового готовят

Министерство культуры и информационной политики обещает усовершенствовать систему отбора книг для закупки в библиотеки и добавить новые критерии. Недавно там обещали остановить закупку книги «Чтобы в 16 не было поздно» Марины Ланге для библиотек из-за устоявшихся гендерных стереотипов.
Об этом говорится в сообщении ведомстве от пятницы, 3 сентября.
Для усовершенствования системы закупок создадут рабочую группу. В ее состав войдут представители Минкультуры, Украинского института книги, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики, эксперты по противодействию дискриминации, представители общественных организаций и народные депутаты. Группа пересмотрит критерии для отбора книг, которые подают издатели, и придаст требование соответствия антидискриминационному законодательству.
Заместитель министра культуры Лариса Петасюк рассказала, что отбором книг для библиотек занимаются исключительно экспертные советы, а Министерство культуры получает на утверждение уже финальный перечень. Она отметила, что иногда к закупкам рекомендуются книги, которые не учитывают нормы антидискриминационного законодательства, поэтому правовой механизм самого отбора, сами критерии еще надо посмотреть.
Кроме этого, изменят и работу экспертных комиссий: расширят перечень обязательных специалистов и условия их работы (сейчас они работают бесплатно, как волонтеры).
Директор Украинского института книги Александра Коваль отметила, что они выступают против цензуры, однако и дискриминации нет места.
В августе стало известно, что для библиотек закупят книгу «Чтобы в 16 не было поздно» Марины Ланге. Это сразу вызвало возмущение в соцсетях: автора обвинили в том, что она транслирует гендерные стереотипы и предубеждения, а также провоцирует виктимное поведение у девочек. В частности, в своей книге она утверждает, что «девочки уже рождаются с женскими качествами», а мальчикам «ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства». В ситуацию вмешался министр культуры Александр Ткаченко и издатель решил отозвать книгу из процесса закупок для библиотек.
А перед этим украинские библиотеки пополнились комиксами новозеландской писательницы и иллюстратора Кейти ОʼНилл «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Книга рассказывает о приключениях и отношениях двух девушек-принцесс. Но такой сюжет не понравился депутатам, религиозным общинам и активистам, потому что комикс заканчивается объятиями девушек, которые похожи на свадьбу, а также намеком на поцелуй.