Минкультуры изменит систему закупки книг в библиотеки после ряда скандалов. Что нового готовят

Министерство культуры и информационной политики обещает усовершенствовать систему отбора книг для закупки в библиотеки и добавить новые критерии. Недавно там обещали остановить закупку книги «Чтобы в 16 не было поздно» Марины Ланге для библиотек из-за устоявшихся гендерных стереотипов.

Об этом говорится в сообщении ведомстве от пятницы, 3 сентября.

Для усовершенствования системы закупок создадут рабочую группу. В ее состав войдут представители Минкультуры, Украинского института книги, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики, эксперты по противодействию дискриминации, представители общественных организаций и народные депутаты. Группа пересмотрит критерии для отбора книг, которые подают издатели, и придаст требование соответствия антидискриминационному законодательству.

Заместитель министра культуры Лариса Петасюк рассказала, что отбором книг для библиотек занимаются исключительно экспертные советы, а Министерство культуры получает на утверждение уже финальный перечень. Она отметила, что иногда к закупкам рекомендуются книги, которые не учитывают нормы антидискриминационного законодательства, поэтому правовой механизм самого отбора, сами критерии еще надо посмотреть.

Кроме этого, изменят и работу экспертных комиссий: расширят перечень обязательных специалистов и условия их работы (сейчас они работают бесплатно, как волонтеры).

Директор Украинского института книги Александра Коваль отметила, что они выступают против цензуры, однако и дискриминации нет места.